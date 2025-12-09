Raspadori teme di perdere la Nazionale: ha chiesto agli agenti di tornare in Italia

Nelle sue ultime interviste, Jack Raspadori aveva detto di trovarsi molto bene a Madrid anche se sta giocando davvero poco. In estate aveva lasciato Napoli per trovare altrove più spazio ma al momento all'Atletico è chiuso e quindi, come scrive Il Messaggero oggi in edicola, potrebbe già fare ritorno in Italia tra qualche mese.

"Prima di Insigne, vuole una mezz’ala alla Luis Alberto e quel Raspadori, che già bramava a giugno al posto del Taty. Giacomo in estate era finito all’Atletico per 22 milioni, ma pensava di giocare di più dei miseri 309’ in 12 apparizioni, condite da un centro e due assist. Per questo ora il 25enne teme di perdere la Nazionale e avrebbe dato mandato ai suoi agenti di riportarlo in Italia dopo appena sei mesi".