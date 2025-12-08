Foto Serie A, la classifica dopo la 14ª: Napoli e Milan in vetta, Inter a -1, perdono terreno Roma e Juve

Con i posticipi del lunedì si è chiusa la quattordicesima giornata di Serie A 2025/26. Restano in testa Napoli e Milan, con 31 punti, insegue l'Inter distante di una sola lunghezza, mentre perdono terreno Roma e Juventus rispettivamente a -4 e -8. Rallentano anche le outsider Bologna e Como. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata al termine della 14ª giornata:

1 - Milan 31 punti

2 - Napoli 31 punti

3 - Inter 30 punti

4 - Roma 27 punti

5 - Bologna 25 punti

6 - Como 24 punti

7 - Juventus 23 punti

8 - Sassuolo 20 punti

9 - Cremonese 20 punti

10 - Lazio 19 punti

11 - Udinese 18 punti

12 - Atalanta 16 punti

13 - Torino 14 punti

14 - Cagliari 14 punti

15 - Genoa 14 punti

16 - Parma 14 punti

17 - Lecce 13 punti

18 - Pisa 10 punti

19 - Hellas Verona 9 punti

20 - Fiorentina 6 punti