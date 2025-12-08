Serie A, la classifica dopo la 14ª: Napoli e Milan in vetta, Inter a -1, perdono terreno Roma e Juve
Con i posticipi del lunedì si è chiusa la quattordicesima giornata di Serie A 2025/26. Restano in testa Napoli e Milan, con 31 punti, insegue l'Inter distante di una sola lunghezza, mentre perdono terreno Roma e Juventus rispettivamente a -4 e -8. Rallentano anche le outsider Bologna e Como. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata al termine della 14ª giornata:
1 - Milan 31 punti
2 - Napoli 31 punti
3 - Inter 30 punti
4 - Roma 27 punti
5 - Bologna 25 punti
6 - Como 24 punti
7 - Juventus 23 punti
8 - Sassuolo 20 punti
9 - Cremonese 20 punti
10 - Lazio 19 punti
11 - Udinese 18 punti
12 - Atalanta 16 punti
13 - Torino 14 punti
14 - Cagliari 14 punti
15 - Genoa 14 punti
16 - Parma 14 punti
17 - Lecce 13 punti
18 - Pisa 10 punti
19 - Hellas Verona 9 punti
20 - Fiorentina 6 punti
