Ufficiale Fiorentina-Milan, le formazioni: l'ex Adli dal 1'. Fonseca con il 4-2-4

Sono ufficiali le formazioni del match al Franchi tra Fiorentina e Milan, posticipo delle ore 20:45 che chiude il programma della 7ª giornata di Serie A.

Sono state rese note le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. Nessuna novità rispetto alle scelte attese in casa Milan, come da pronostici Fonseca vara il 4-2-4 super-offensivo con il tandem di centravanti Abraham-Morata, che tanto bene ha portato nel derby. In difesa Gabbia viene ancora preferito a Pavlovic, in mediana c'è la coppia con Fofana e Reijnders. Palladino risponde riproponendo la difesa a quattro delle ultime uscite, in cui il sacrificato è ancora Martinez Quarta. A centrocampo trova posto l'ex di turno Adli, nel tridente offensivo Gudmundsson e Colpani agiscono alle spalle dell'unica punta Kean.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Bove, Cataldi, Adli; Colpani, Kean, Gudmundsson. Allenatore: Palladino.

MILAN (4-2-4): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Abraham, Morata, Leao. Allenatore: Fonseca.