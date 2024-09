Ufficiale Fiorentina-Monza, le formazioni: Palladino lancia due nuovi acquisti, l'ex Colpani dal 1'

Alle ore 18:30 al Franchi si gioca la partita tra Fiorentina e Monza. Regala qualche sorpresa in sede di scelta della formazione per la squadra viola il grande ex Palladino, che lancia subito da titolari due nuovi acquisti come Cataldi a centrocampo e Gosens sulla fascia sinistra, con Biraghi che viene arretrato nei tre di difesa e preferito a Martinez Quarta e Pongracic. Schierato negli undici di partenza anche Beltran, che agisce alle spalle di Kean. Risponde con il modulo 3-4-2-1 anche mister Nesta per il suo Monza: tanta esperienza in difesa, Daniel Maldini e Caprari agiscono alle spalle dell'unica punta dei biancorossi Djuric.

Di seguito le formazioni ufficiali di Fiorentina contro Monza.

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Comuzzo, Ranieri, Biraghi; Dodo, Cataldi, Mandragora, Gosens; Beltran, Colpani; Kean.

A disposizione: De Gea, Martinelli, Pongracic, Kayode, Parisi, Bove, Richardson, Martinez Quarta, Kouadio, Adli, Sottil, Kouame, Ikone.

Allenatore: Palladino.

MONZA (3-4-2-1): Turati, Izzo, Mari, Carboni; Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric.

A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, D'Ambrosio, Gagliardini, Valoti, Sensi, Bianco, Vignato, Forson, Maric, Petagna.

Allenatore: Nesta.