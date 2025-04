Ufficiale Fiorentina-Parma, le formazioni: Palladino con gli stessi di Milano, out Man

Alle ore 15 la Fiorentina ospita il Parma al Franchi per la partita valevole per il 32° turno di Serie A. Nessuna sorpresa nell'undici iniziale scelto da Palladino, che conferma in toto i titolari scelti una settimana fa per la partita sul campo del Milan. Fuori Comuzzo per Pablo Mari in difesa, a sinistra c'è ancora Parisi al posto di Gosens non al meglio. In attacco Kean con Gudmundsson. In casa Parma qualche sorpresa da parte di Chivu, che si mette a specchio rispetto ai viola. Nel 3-5-2 dei ducali a farne le spese è Man, che finisce in panchina in favore della coppia di attaccanti 'pesanti' formata da Bonny e Pellegrino. Difesa rimpolpata con gli esterni a tutta fascia, Delprato e Valeri, che sono di fatto due terzini. Di seguito le formazioni ufficiali.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi; Kean, Gudmundsson. All. Palladino.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Vogliacco, Leoni, Valenti; Delprato, Sohm, Keita, Bernabe, Valeri; Bonny, Pellegrino. All. Chivu.