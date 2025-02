Ufficiale Fiorentina, tegola Gudmundsson: c'è frattura! Salta il Napoli: i tempi di recupero

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha diramato un report medico inerente le condizioni fisiche di Albert Gudmundsson e Andrea Colpani, i quali hanno entrambi accusato problemi in occasione dell'ultima partita persa al Franchi contro il Como. Questa la nota: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Albert Gudmundsson è stato sottoposto nella giornata di oggi ad accertamenti diagnostici a seguito del trauma contusivo occorso durante la gara di campionato di domenica. Gli esami radiologici effettuati hanno evidenziato una frattura a carico del passaggio sacro-coccige. Il calciatore sarà rivalutato nel corso dei prossimi giorni.

Il calciatore Andrea Colpani ha riportato, nel corso della partita di domenica, un trauma contusivo a carico del collo del piede destro, gia sede di infortunio tre settimane fa. A causa del nuovo trauma il calciatore osserverà qualche giorno di riposo assoluto prima di riprendere un lavoro individuale".

I tempi di recupero. Per quanto riguarda Gudmundsson, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, i tempi di recupero - in attesa dell'evolversi della situazione - si assestano in non meno di un mese. Una brutta tegola per la Fiorentina, che perde quindi l'attaccante per la trasferta di Napoli. Gudmundsson entrato nel corso della partita contro il Como al 10' del secondo tempo, salvo poi lasciare il campo al 29' per Ndour.