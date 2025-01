Gasperini: “Mercato? L’Atalanta non deve fare regali a me. Noi non compriamo, vendiamo”

Nella pancia dell'Estadi Olímpic Lluís Companys al Montjuic di Barcellona, Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i blaugrana, valevole per l'ultima partita del maxi girone di Champions League. Tra i tanti temi trattati, l’allenatore degli orobici ha risposto anche ad alcune domande sul mercato.

Si aspetta un regalo?

"Questa cosa è veramente imbarazzante, sembra che l'Atalanta debba fare dei regali. Io non ho bisogno, deve farlo per se stessa, per il presente e per il futuro, ho sempre cercato di migliorare le squadre, gli obiettivi. Cercare di migliorare la squadra è più importante di un centro sportivo nuovo, di un'Under23. Perché permette di arrivare agli obiettivi. Ogni volta che c'è il mercato non ci dev'essere una contrapposizione fra allenatore e società, deve andare avanti per la sua strada e fare il meglio. Non è un regalo da fare a me".

Chi le piacerebbe avere del Barcellona?

"Noi non compriamo, vendiamo. Ditecelo voi chi vorreste".