Gazzetta - Ds Milan, avanza Sartori: nell'elenco resta sempre Manna

Il Milan vira verso Giovanni Sartori piuttosto che Igli Tare per il ruolo di direttore sportivo, con Manna, meno esperto, in posizione defilata, evidenzia oggi La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Tare tuttavia è l'unico libero da vincoli contrattuali e potrebbe iniziare subito. La cautela del Milan nel decidere suggerisce che la nomina non avverrà nella prossima settimana, ma più probabilmente dopo Pasqua: la fretta è cattiva consigliera e in casa rossonera non c'è possibilità di nuovo errore.

La carriera dirigenziale di Sartori vanta successi con Chievo, Atalanta e Bologna, portate a risultati storici. In questo scenario, la scelta dell'allenatore potrebbe convergere su Vincenzo Italiano. Infine, ma non per importanza, emerge Giovanni Manna, 36 anni, che ha dimostrato capacità passando dalla Juventus Next Gen al Napoli di Conte e De Laurentiis senza difficoltà.