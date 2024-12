Ufficiale Genoa, ambiente caldo per il Napoli: sarà un Marassi da tutto esaurito

Clima caldissimo in casa Genoa in una settimana che ha visto l'ufficialità del cambio di proprietà. Così l'ambiente si carica per la gara contro il Napoli, prevista alle ore 18:00 di domani: lo Stadio Luigi Ferraris - detto anche Marassi - è sold out. Dunque pienone di tifosi rossoblu per sostenere la squadra, che sta invertendo la rotta in campionato grazie al nuovo tecnico Patrick Vieira.

La nota del club rossoblu: "C’è il tutto esaurito per Genoa-Napoli che sarà diretta dall’arbitro La Penna, alla 77ma direzione in Serie A Enilive. Gli ultimi biglietti sono volati via con il vento di questi giorni. Il pre-partita sarà dedicato al lancio di Squid Game 2 su Netflix. Una cinquantina di comparse saranno ai varchi in servizio dalle ore 15 per accogliere il pubblico. Il club rinnova l’invito per un’entrata tempestiva, per favorire le operazioni e limitare l’attesa. Tra il primo e il secondo tempo giro di campo dei bambini dell’Associazione Club Genoani per ricevere l’applauso della torcida rossoblù. Nei bar interni acquistabili le maglie da gioco come regali di Natale".

