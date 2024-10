Ufficiale Genoa-Bologna, le formazioni: Miretti alle spalle di Pinamonti. Italiano lancia Dominguez

Tutto pronto a Marassi per la sfida fra Genoa e Bologna, partita che apre l'8^ giornata di campionato dopo la sosta per le Nazionali.

Tutto pronto a Marassi per la sfida fra Genoa e Bologna, partita che apre l'8^ giornata di campionato dopo la sosta per le Nazionali. In casa Genoa tutto confermato o quasi per Alberto Gilardino, con la difesa a tre composta da Marcandalli, Matturro e Vasquez. Nel mezzo trovano spazio Melegoni e Thorsby, davanti Miretti a sostegno di Pinamonti unica punta.

Fra gli ospiti, invece, da segnalare l'esordio assoluto del classe 2003 Benjamin Dominguez, argentino arrivato nelle ultime ore di calciomercato per riempire la casella lasciata vuota dall'infortunio di Cambiaghi. Italiano punta sul 4-2-3-1 con Castro ancora prima punta, con però a supporto una batteria di tre trequartisti composta anche da Orsolini e Odgaard.

Queste le formazioni ufficiali di della sfida delle ore 15 del Ferraris:

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Matturro, Vasquez; Sabelli, Melegoni, Frendrup, Thorsby, Martin; Miretti; Pinamonti

Allenatore: Alberto Gilardino

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema, Casale, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro

Allenatore: Vincenzo Italiano