Grandi occasioni create, il Napoli preoccupa: è solo 10° in Serie A

vedi letture

Il Napoli è al secondo posto a soli tre punti dall'Inter nonostante una differenza di ben 21 gol segnati, una differenza insolito per due squadre così vicine in classifica. La conferma della scarsa produzione offensiva degli azzurri arriva dal dato sulle grandi occasioni create (fonte SofaScore): la squadra di Conte ne conta solo 64 ed è persino decima in Serie A, dietro pure al Cagliari.

La buona notizia è che però il Napoli è piuttosto concreto: delle 64 grandi occasioni create, ben 31 sono state trasformate in gol, quasi il 50%. Altre squadre contano una percentuale di realizzazione molto più bassa, ad esempio l'Atalante fallisce il 68% delle big chance prodotte.

Top 10 squadre in Serie A per Grandi Occasioni Create:

1- Inter: 107 (60 fallite)

2- Atalanta: 100 (68)

3- Milan: 83 (52)

4- Lazio: 82 (47)

5- Bologna: 77 (46)

6- Roma: 70 (48)

7- Cagliari: 70 (54)

8- Juventus: 69 (43)

9- Fiorentina: 68 (42)

10- Napoli 64 (33 fallite)