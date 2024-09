Ufficiale Hermoso, fine della storia: il difensore ha firmato con la Roma

"L'AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Mario Hermoso". Così il club giallorosso ufficializza l'arrivo del difensore svincolato che sceglie la maglia numero 22. Ecco il resto della nota:

"Difensore mancino, classe 1995, vanta più di 300 presenze da professionista nel ruolo di centrale ed anche come terzino sinistro. Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, ha militato inoltre nel Real Valladolid e nell’Espanyol per poi vestire la maglia dell’Atletico Madrid. Nella squadra guidata da Simeone è rimasto per cinque stagioni, vincendo la Liga 2020-21 e giocando anche in Champions League. Ha scelto la maglia numero 22 ed è il diciottesimo calciatore spagnolo della storia giallorossa a far parte della rosa di prima squadra. Benvenuto a Roma, Mario!".