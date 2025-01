Hysaj fuori lista alla Lazio: può cambiare subito squadra e tornare al Sud

In casa Lecce il mercato servirà soprattutto per aiutare Giampaolo a colmare alcune lacune, in termini numerici, a livello difensivo. Per il ruolo di laterale difensivo ad esempio nelle ultime ore si è detto e scritto del possibile trasferimento in giallorosso del nazionale albanese Elseid Hysaj, 31 anni da compiere a febbraio, in procinto di lasciare la Lazio. Il difensore originario di Scutari vanta circa 300 presenze in serie A accumulate negli anni con le maglie di Empoli, Napoli e Lazio. Pur avendo un contratto con il club del presidente Lotito fino al 30 giugno 2026 Hysaj è nella lista dei partenti.

Lecce potrebbe essere per lui una destinazione gradita anche perché nel Salento ritroverebbe due compagni di nazionale, Ramadani e Berisha, oltre all’Under 21 Daka. C’è però da tener conto dell’ingaggio del calciatore, particolarmente elevato per gli standard del club salentino. In questo senso, la Lazio potrebbe intervenire contribuendo al pagamento di una quota consistente. Sempre dalla serie A potrebbe arrivare il difensore centrale che a mister Giampaolo in questo momento serve come il pane, evidenzia il Quotidiano di Puglia.