I ladri svaligiano casa di Gudmundsson a Firenze: l'islandese offre una ricompensa

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Disavventura per Albert Gudmundsson nella serata che vedeva l'islandese impegnato con la Fiorentina nella sfida contro il Rakow in Conference League. Come reso noto dal numero 10 viola attraverso una storia sul proprio profilo Instagram, ieri sera è stata infatti svaligiata la sua abitazione, con il calciatore che ha anche offerto una ricompensa a chiunque fornirà informazioni sui responsabili.

Il messaggio di Gudmundsson su Instagram.

Questo il testo dell'appello del calciatore della Fiorentina: “La mia casa è stata svaligiata ieri e diversi oggetti di valore sono stati rubati, inclusi alcuni importanti effetti personali. Se qualcuno ha informazioni sui responsabili, per favore contatti me o la polizia. Sarà offerta una ricompensa per informazioni che portino al recupero degli oggetti rubati".

Partita e ritiro.

I ladri hanno potuto sfruttare, come accaduto anche in altre circostanze in passato, il fatto che Albert Gudmundsson fosse in campo allo stadio Artemio Franchi nella gara di Conference League, gara nella quale l'islandese ha trovato il gol del definitivo 2-1 nel recupero del secondo tempo su calcio di rigore, ma non solo. il giocatore si è infatti accorto del furto soltanto oggi, visto che la Fiorentina, dopo la partita, è andata in ritiro al Viola Park, per recuperare e ritrovarsi direttamente al centro sportivo per l'allenamento di oggi.