Sky - Italiano dubbioso sul Bologna: al momento non ha dato l'ok

E' ancora incerto il futuro di Vincenzo Italiano. Il tecnico, dopo l'esperienza alla Fiorentina è dubbioso, vuole riflettere bene sulla proposta del Bologna.

Al momento Italiano non ha dato ancora l'ok al club rossoblù che è in grande pressing, vuole valutare bene e non prendere scelte affrettate. A riferirlo ai microfoni di 'Calciomercato l'originale', è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.