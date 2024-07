Sky - Roma, richieste informazioni per Sorloth: la risposta del Villarreal

vedi letture

La Roma è ancora alla ricerca del sostituto di Romelu Lukaku, tornato al Chelsea per fine del prestito.

La Roma è ancora alla ricerca del sostituto di Romelu Lukaku, tornato al Chelsea per fine del prestito. Tra i nomi emersi in queste ore c'è anche quello del centravanti norvegese Alexander Sorloth: 28 anni e una carriera trascorsa tra Premier, Eredivisie, Bundesliga e non solo.

I giallorossi hanno avanzato una richiesta per l'attaccante sotto contratto con il Villarreal dal 2023, il "Sottomarino giallo" chiede i 38 milioni di euro della clausola rescissoria. A riferirlo è Sky Sport.