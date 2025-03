Tmw critica Giuntoli: "A gennaio quasi 40mln per due scommesse"

Piovono critiche sulla Juventus, dal club a Thiago Motta fino ai calciatori, dopo la brutta figura allo Stadium con l'Atalanta. Nel mirino anche il mercato di gennaio, come si legge su Tuttomercatoweb.com: "Più in generale però non si può non notare come il mercato di gennaio non abbia aiutato troppo la Juventus. Almeno non nel caso dei due giocatori più pagati, gli unici acquistati a titolo definitivo da Giuntoli: il terzino portoghese Alberto Costa e il centrale di difesa di nazionalità inglese Lloyd Kelly. Due calciatori che non hanno lasciato il segno, se non nelle casse del club, visto che sono costati quasi 40 milioni di euro.

Entrambi potrebbero essere presi a esempi in carne e ossa di ciò che non va nella Juventus. In molti per esempio si stanno chiedendo se non fosse possibile spendere in maniera diversa il capitale messo sul conto di Alberto Costa, terzino giovane e alla prima esperienza fuori dal Portogallo ma comunque costato 13 milioni di euro. Fino alla disfatta con l'Empoli in Coppa Italia neanche aveva esordito, ha messo insieme finora 71 minuti in tre apparizioni, senza lasciar granché il segno. Discorso diverso, ma comunque non in chiave positiva, quello su Kelly.

Investimento ancor più robusto, pur partendo come prestito con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento di una coppa europea qualsiasi, si parla di un affare da 25 milioni di euro potenziali che però nelle 7 presenze totalizzate nella Juventus non ha fin qui mostrato segnali tali da indurre all'ottimismo o da far credere che i tanti soldi messi sul piatto per lui siano stati giustificati. Una valutazione sulla quale incide anche il peso di dover di nuovo riempire una difesa rimasta nel frattempo pesantemente svuotata da infortuni gravi come quelli capitati a Cabal, ma soprattutto Bremer. Paragonato al rendimento del brasiliano, quello di Kelly non potrà che risultare insufficiente a riempire il vuoto".