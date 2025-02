Il Bologna di Italiano vola, 2-0 al Como (rimasto in 10): la Champions è a -2

Termina sul risultato di 2-0 il match del Dall'Ara tra Bologna e Como, valido per la 23ª giornata di Serie A. La squadra di Vincenzo Italiano decolla in classifica: ora i felsinei sono al sesto posto a soli due punti di distanza dalla zona Champions. Gara sbloccata dalla rete di De Silvestri nel primo tempo, dove viene anche espulso Fadera, allora nella ripresa i rossoblu raddoppiano con Fabbian e vanno in gestione.