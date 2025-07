Kim di nuovo in Italia? È in uscita dal Bayern e torna di moda per la Juve

vedi letture

La Juventus è al lavoro per rinforzare ogni reparto della rosa e, per quanto riguarda la difesa, torna d'attualità il nome di Kim Min-jae. Il centrale sudcoreano del Bayern Monaco, ex Napoli, era già stato seguito dai bianconeri nella scorsa stagione.

Secondo quanto riportato da "tz", portale tedesco specializzato in calciomercato, il giocatore è considerato cedibile e cresce la possibilità di un suo ritorno in Serie A, stavolta con la maglia della Juve. Il club bavarese valuta il suo cartellino tra i 30 e i 35 milioni di euro, ma non esclude anche la possibilità di un prestito. Nei prossimi giorni potrebbero emergere novità in merito a un'eventuale offerta juventina.