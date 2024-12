Il Como sbaglia un rigore ma poi ne fa due al Lecce: 2-0 al Sinigaglia

Termina sul risultato di 2-0 il match del Sinigaglia tra Como e Lecce, posticipo della diciottesima giornata di Serie A. Tre punti importanti per la squadra di Fabregas che si allontana dalla zona rossa, i salentini perdono invece la seconda gara con Giampaolo alla guida. Primo tempo caratterizzato dal rigore sbagliato di Nico Paz, respinto da Falcone con i piedi. Nella ripresa però i lariani continuano a spingere e prima la sbloccano con lo stesso Nico Paz, poi la chiudono nel finale grazie alla rete di Cutrone.

