Il Milan batte 2-0 il Lecce al Via del Mare: prima vittoria per Allegri

Termina sul risultato di 0-2 il match del Via del Mare tra Lecce e Milan, valido per la seconda giornata di Serie A 2025/26. Massimiliano Allegri trova la prima vittoria al ritorno sulla panchina rossonera, dopo l'inaspettato ko all'esordio contro la Cremonese: dopo due gol annullati, la sblocca Loftus-Cheek al 66esimo su assist di Modric, poi Christian Pulisic nel finale approfitta di un'indecisione della difesa giallorossa e sigla il definitivo raddoppio.