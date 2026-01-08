Il Milan evita il ko in casa! Il Genoa sbaglia un rigore al 98’ e finisce 1-1

Il Milan pareggia 1-1 contro il Genoa, grazie a un gol di Leao nel recupero, che risponde al vantaggio iniziale firmato da Colombo nel primo tempo. Nel finale gli ospiti hanno la possibilità di vincere con un rigore, ma Stanciu lo calcia alto, sprecando l’occasione. I rossoneri partono fortissimo, rendendosi pericolosi soprattutto con i colpi di testa dei difensori centrali: Gabbia sfiora il gol, ma Leali respinge sulla traversa. Il Genoa di De Rossi, inizialmente in difficoltà, guadagna fiducia e al 28’ passa in vantaggio: Malinovskyi serve Colombo, che approfitta di una dormita della difesa milanista e supera Maignan. Il Milan reagisce subito, con Gabbia e soprattutto con Fofana, che scivola davanti alla porta praticamente vuota.

Nella ripresa il Milan cerca il pari, ma il gol di Pulisic, frutto di un rimpallo su colpo di testa di Gabbia, viene annullato dal VAR per tocco di mano. Allegri prova allora la carta Fullkrug, affiancandolo a Leao e Pulisic, senza però riuscire a trovare il gol nei minuti successivi: Pulisic centra un palo e Leali compie due grandi interventi sui suoi tentativi. Nel recupero arriva il momento decisivo: su calcio d’angolo Leao insacca di testa nell’angolino, segnando il gol del pari. Poco dopo, un contropiede del Genoa porta a un rigore su Ellertsson, ma Stanciu lo calcia alto, lasciando il risultato sull’1-1.