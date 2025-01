Il post (poi cancellato) dell'agente di Danilo contro Giuntoli: "Prepara l'uscita di Motta"

L'ormai ex capitano della Juventus Danilo è sempre più ai margini del progetto bianconero. Da inizio anno il calciatore brasiliano si allena in disparte in attesa di una risoluzione contrattuale che gli permetterebbe poi di accasarsi altrove (ha già un accordo col Napoli).

Ma la risoluzione per ora non arriva e gli animi in queste ore non sono affatto sereni. Nella giornata di ieri, infatti, il suo storico procuratore Bruno Misorelli su 'X' ha commentato un post in cui si parlava di un Giuntoli al lavoro per l'uscita di Danilo in questo modo: "Sì, sta anche preparando l'uscita di Motta!!!". Poi Misorelli ha cancellato il post, ma è evidente che si tratti di una situazione bollente a cui non è stato ancora messo un punto.