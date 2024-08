Incredibile a San Siro: goal line technology rotta, rete Toro convalidata dal Var

Ricomincia la Serie A e con essa subito un caso che farà discutere. E' successo a San Siro durante Milan-Torino: al 30esimo sul cross di Zapata, Bellanova schiaccia di testa in porta ma Thiaw sembra salvare sulla linea. Sembra soltanto, perché in realtà il pallone è entrato interamente in porta ma l'orologio dell'arbitro non ha vibrato: la goal line technology non funziona, così interviene il VAR a decretare la rete dei granata.