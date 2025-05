Incredibile a San Siro: la Lazio rimonta due volte l'Inter, Pedro fa esultare Napoli!

Finisce 2-2 tra Inter e Lazio al Meazza, con tensioni, polemiche e una doppia rimonta firmata da Pedro. L’Inter passa due volte in vantaggio, ma non riesce a chiudere la gara e si fa riprendere dai biancocelesti. Inzaghi e Baroni vengono espulsi per proteste dopo il rigore che porta al pareggio finale. I nerazzurri mancano il sorpasso sul Napoli e restano a -1, con lo scudetto ancora da assegnare. La Lazio, invece, vede complicarsi la corsa europea, superata dalla Roma.

Il primo tempo si chiude 1-0 con la rete di Bisseck, dopo una frazione bloccata e priva di grandi occasioni. Nella ripresa, Pedro entra e pareggia su assist di Vecino, ma l’Inter reagisce con Dumfries. A pochi minuti dal termine, il VAR assegna un rigore per un tocco di mano di Bisseck: Pedro segna ancora e chiude i conti. Arnautovic segna al 95’, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Finale caotico, tutto si deciderà all’ultima giornata.