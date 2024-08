Incredibile Danso! Non ha superato le visite e la Roma può virare su Djalo in prestito

Problemi per Kevin Danso, che a detta di Sky Sport non ha ricevuto l'idoneità sportiva dopo aver svolto nella giornata di questo giovedì le visite mediche. Proprio per questo motivo i giallorossi si vogliono cautelare con l'arrivo dalla Juventus del difensore Tiago Djaló, già in dirittura d'arrivo secondo la medesima emittente con la formula del prestito con diritto di riscatto per 9 milioni di euro più 1 di bonus.