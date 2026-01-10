Inter, Akanji: “Vogliamo battere il Napoli e andare a +7, dipende tutto da noi! Su Hojlund…”

vedi letture

Manuel Akanji, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn alla vigilia della sfida contro il Napoli: “Prima di tutto vogliamo vincere la partita, per noi è una gara importante in casa. E’ stata una buona settimana e sappiamo che le altre squadre hanno perso qualche punto e noi abbiamo vinto. Così possiamo ottenere un grande vantaggio se vinciamo questa partita in casa. Questo penso sia l’aspetto più importante. Penso che non dobbiamo concentrarci troppo sull’avversario anche se ovviamente un po’ sì. Alla fine dipende tutto da noi se facciamo il nostro gioco credo che andrà tutto bene.

Hojlund? É forte, è veloce, sa segnare quindi devo stare sempre attento. Ma non riguarda solo me, riguarda tutta la squadra. Difendiamo insieme, attacchiamo insieme. A livello individuale devo stare attento ai duelli, ma non è solo una questione tra me e lui. E’ una questione di squadra.

Il mio ruolo nella difesa? Mi sento bene dal primo giorno che sono arrivato all’Inter, i compagni mi hanno aiutato e poi iniziare a giocare mi ha fatto conoscere meglio tutti loro. L’allenatore mi ha dato fiducia e io cerco di aiutare la squadra”.