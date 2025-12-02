Inter, Bastoni: "Complimenti al Napoli, quando una squadra vince lo merita sempre"

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, premiato ieri al Gran Galà del Calcio come miglior difensore centrale della stagione 2024-25, ha parlato così dello scorso anno, chiuso alle spalle del Napoli per un solo punto: “È stata una stagione intensa. Complimenti al Napoli, quando una squadra vince lo merita sempre. Ora è una nuova stagione e il nostro obiettivo è lottare per tutti gli obiettivi”.

Questo il riepilogo dei premiati per la Serie A 2024-25:

Miglior club: Napoli

Miglior allenatore: Antonio Conte (Napoli)

Miglior giovane italiano: Francesco Pio Esposito (Inter)

Miglior gol: Alessandro Deiola (Cagliari)

Miglior arbitro: Daniele Doveri

Miglior giovane di Serie B: Nicolò Bertola (Udinese)

Miglior attaccante: Mateo Retegui (Atalanta), Moise Kean (Fiorentina) e Lautaro Martinez (Inter)

Miglior centrocampista: Scott McTominay (Napoli), Nicolò Barella (Inter) e Tijani Reijnders (Milan)

Miglior difensore centrale: Alessandro Bastoni (Inter) e Amir Rrahamani(Napoli)

Miglior difensore sinistro: Federico Dimarco (Inter)

Miglior portiere: Mile Svilar (Roma)

Miglior giocatore: Scott McTominay (Napoli)

Legends della Serie A: Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci

Miglior undici: Svilar; Dumfries, Rrhamani, Bastoni, Dimarco; Barella, McTominay, Reijnders; Kean, Retegui, Lautaro Martinez.