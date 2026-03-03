Ufficiale Como-Inter, le formazioni ufficiali: le scelte di Fabregas e Chivu

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Como-Inter, gara di andata della semifinale di Coppa Italia in programma questa sera al Sinigaglia.

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Como-Inter, gara di andata della semifinale di Coppa Italia in programma questa sera al Sinigaglia. Il Como di Cesc Fabregas propone Nico Paz da falso nove, supportato da Caqueret trequartista e Da Cunha largo a sinistra, con Vojvoda alto a destra. In mediana Perrone resta il perno affiancato da Sergi Roberto, mentre in difesa la coppia centrale sarà Ramon-Diego Carlos, con Smolcic e Valle sulle fasce. Tra gli assenti più pesanti, Kempf non convocato, Douvikas e Morata esclusi dalla formazione titolare.

Inter rivoluzionata in vista del derby

L’Inter di Cristian Chivu scende in campo con una formazione profondamente ritoccata rispetto all’ultimo turno di campionato, pensando già al derby di domenica contro il Milan. Un solo attaccante titolare, Pio Esposito, con Frattesi alle spalle, mentre Marcus Thuram resta in panchina. In mediana spazio a Calhanoglu, Sucic e Diouf, con Darmian e Carlos Augusto sugli esterni. Acerbi torna titolare in difesa dopo tre panchine consecutive, affiancato da Bisseck e Bastoni, con Josep Martinez tra i pali al posto di Sommer. La scelta di cambiare 10 giocatori su 11 evidenzia la volontà di preservare i big per il prossimo impegno di campionato.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Sergi Roberto, Perrone; Vojvoda, Caqueret, Da Cunha; Nico Paz.

A disposizione: in aggiornamento.

Allenatore: Cesc Fabregas

Inter (3-5-1-1): J.Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Sucic, Calhanoglu, Diouf, Carlos Augusto; Frattesi; Pio Esposito.

A disposizione: Sommer, Di Gennaro, Dumfries, De Vrij, Zielinski, Thuram, Luis Henrique, Mkhitaryan, Akanji, Dimarco, Lavelli.

Allenatore: Cristian Chivu.