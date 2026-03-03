Coppa Italia, il Como crea e spreca: 0-0 con l’Inter, si deciderà tutto al ritorno

vedi letture

La semifinale d’andata di Coppa Italia tra Como e Inter si chiude con uno 0-0 che lascia tutto aperto per il ritorno a San Siro.

La semifinale d’andata di Coppa Italia tra Como e Inter si chiude con uno 0-0 che lascia tutto aperto per il ritorno a San Siro. I nerazzurri hanno faticato a rendersi pericolosi, limitandosi a un palo scheggiato da Darmian e poco altro, mentre il Como ha creato le occasioni più nitide: Nico Paz ha testato i riflessi di Josep Martinez, Valle ha fallito un gol a due passi e Vojvoda ha sprecato due chance, una delle quali finita fuori di poco. Nonostante il possesso palla a favore dell’Inter, i padroni di casa hanno saputo far valere la loro concretezza e costruire pericoli soprattutto sulla fascia destra.

Partita bloccata, ritorno cruciale

Nella ripresa Chivu ha provato a ravvivare l’Inter con un triplo cambio inserendo Dumfries, Thuram e Zielinski, seguiti da Luis Henrique, ma l’approccio è rimasto attendista. Il Como ha cercato di reagire con l’ingresso di Diao, mentre le sostituzioni finali di Chivu e Fabregas non hanno cambiato l’inerzia della partita. Alla fine ha prevalso la tattica sulla spettacolarità: nessuna delle due squadre è riuscita a sfondare, rimandando così la decisione sul passaggio in finale al ritorno a San Siro.