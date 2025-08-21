Inter, Bastoni: "Napoli favorito per lo Scudetto, ma noi ci sentiamo competitivi"
“Quando sbagliamo ci dobbiamo prendere le nostre responsabilità, ovviamente, ma io dico sempre che si difende in undici”. Alessandro Bastoni, intervistato da Sky, parla così in vista della nuova stagione dell’Inter, dopo un’annata caratterizzata da alcuni errori in fase difensiva: “Soprattutto dove non c'è il fuoriclasse della situazione, come da noi, abbiamo bisogno di tutti quanti per difendere e per attaccare”.
Quale sarà il vostro obiettivo?
“Scendere in campo per vincere tutte le partite. Dovremo essere più smaliziati nel modo. Giocando anche meno bene ma portando anche a casa il risultato aggrappandoci al dettaglio”.
La favorita per la vittoria del titolo?
“Chi vince lo scudetto va sempre considerata la favorita della stagione successiva, ma noi ci sentiamo competitivi. Vogliamo e faremo di tutto per provare a vincere”.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Sassuolo
|Napoli
