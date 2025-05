Inter, Farris: "Scudetto meritato. Noi sabato ci giocheremo la 60ª gara stagionale"

Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi in panchina a Como, ha commentato il morale in casa Inter dopo lo scudetto finito al Napoli: “Rabbia no, la delusione l’avevamo anche domenica sera. Sapevamo di non aver sfruttato una bella occasione, però il bello è del calcio è che siamo da una settimana dal vivere un grande sogno. C’è rammarico, però sabato andiamo a giocarci la 60esima partita stagionale. Questo ha fatto sì che perdessimo qualcosa in campionato, però onore al Napoli: ha uomini forti ed è giusto fare i complimenti all’avversario”.

È meritato?

“Hanno fatto un punto più di noi, sicuramente l’hanno meritato. Noi sappiamo di aver lasciato qualcosa. Non c’è un punto, si possono trovare delle partite, però i ragazzi hanno dato talmente tanto in questa stagione e adesso, siccome sappiamo quanto è bello giocare una finale di Champions, ma purtroppo non siamo riusciti ad alzarla, abbiamo una seconda opportunità. Da top club europeo, perché quest’anno abbiamo incontrato le più grandi d’Europa: sarebbe ancora più importante diventare campioni”.

Rispetto all’anno scorso?

“L’anno scorso, complice l’uscita dalla Champions, abbiamo cambiato marcia totalmente e c’era un focus mentale. Quest’anno abbiamo trovato una squadra che ha tenuto testa. È chiaro che c’è un pizzico di rammarica, però ora abbiamo una grande occasione”.

La stagione dell’Inter è positiva a prescindere?

“Io se ci fosse un foglio per ripetere questa stagione lo firmerei adesso. È chiaro che si potevano fare altre cose, però abbiamo combattuto fino all’ultima giornata, siamo andati in semifinale di Coppa Italia, andiamo in finale di Champions dopo aver battuto Bayern e Barcellona. Non riesco a vedere il negativo. Però sappiamo quanto è bello vincere, perché sappiamo cosa significa perdere, e proveremo a vincere sabato”.