Ufficiale Inter, infortunio muscolare per Zalewski: l'esterno salta il Napoli

Altro stop per infortunio fra le fila di Simone Inzaghi: si ferma anche Nicola Zalewski, che dunque non sarà della sfida domani in Coppa Italia contro la Lazio, match nel quale sembrava avere ottime possibilità di giocare titolare. L'ex Roma è in dubbio anche per la gara del Maradona contro il Napoli.

Ecco il comunicato emesso dall'Inter pochi minuti fa: "Esami clinici e strumentali per Nicola Zalewski questa mattina presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista polacco risentimento muscolare al soleo della gamba destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".