Inter, Inzaghi pensa già al Napoli: “Data Coppa Italia poteva essere diversa, non potremo lavorare…”

vedi letture

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, si è lamentato per le date della Coppa Italia (con la Lazio), con un pensiero al Napoli. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Abbiamo giocato sedici partite in due mesi, praticamente un girone in due mesi, e siamo stati bravi ad arrivare nelle prime otto in Champions ma abbiamo ora il recupero con la Fiorentina e la Coppa Italia in una data particolare: ci impedirà di lavorare al meglio come pensavamo, però non dipende da noi.

Come recupero hanno messo questa data che non ci aspettavamo, la data di Coppa Italia poteva essere diversa, ma sappiamo che dovremo correre anche a febbraio. Arrivare nelle prime otto di Champions pensavamo ci permettesse di lavorare diversamente, invece lo faremo come a gennaio".