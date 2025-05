Parma, a Empoli con un grande obiettivo: conquistare la salvezza prima del Napoli

(ANSA) - PARMA, 08 MAG - Manca poco alla certezza matematica di restare in serie A e il Parma vuole sigillare la salvezza al più presto, prima di affrontare Napoli e Atalanta nelle ultime due gare di campionato. Saranno almeno 1.500 i sostenitori gialloblù al seguito della squadra ducale ad Empoli e cresce con il passare delle ore la partecipazione dei tifosi alla trasferta di sabato sera. L'importanza della partita, il gemellaggio tra le due curve e il rinnovato entusiasmo dopo la 'cura Chivu' sono i fattori che stanno caricando l'ambiente verso la sfida contro i toscani. Il tecnico crociato ha ritrovato Almqvist che si allena con il gruppo da alcuni giorni. Potrebbe essere l'unica novità tra i convocati ma non in formazione dove Hainaut e Valeri sembrano destinati a una riconferma sulle fasce. Davanti c'è l'incognita Man che insidia la coppia Pellegrino-Bonny. Il rumeno, dopo la tante occasioni fallite nelle ultime due gare, cerca il riscatto: in trasferta, lontano dai fischi del loggione del Tardini, l'allenatore potrebbe concedergli una chance dal primo minuto.

In difesa confermati Delprato, Leoni e Valenti. A centrocampo intoccabili Keita e Sohm, ballottaggio Ondrejka-Hernani per completare il reparto. Bernabè ed Estevez non sono al meglio, difficile riaverli a disposizione. Si affrontano due squadra alla ricerca di un risultato scaccia tabù: se da un lato l'Empoli non vince da dicembre, il Parma non trova il successo esterno da sei mesi, ultima vittoria a Venezia, a metà novembre. Chi rompe il digiuno compie un balzo decisivo verso la salvezza. Oggi per i crociati seduta a Collecchio, domani la rifinitura e la partenza per Empoli. (ANSA).