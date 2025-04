Inter, Inzaghi sorride: Dimarco e Taremi recuperati per il Cagliari

vedi letture

Importanti novità per quel che riguarda l'Inter e la sua prossima sfida di campionato contro il Cagliari, gara in programma a San Siro nella giornata di domani alle ore 18. Alla seduta odierna hanno partecipato col resto del gruppo sia Federico Dimarco che Mehdi Taremi, con entrambi i giocatori che sono quindi da considerarsi recuperati per la sfida di domani contro il Cagliari e più in generale per le prossime importantissime sfide.

Le ultime di formazione in vista del Cagliari. Simone Inzaghi torna in panchina anche in campionato dopo la squalifica di Parma e potrebbe cambiare diversi elementi rispetto alla formazione di partenza vista con il Bayern. Recuperato anche Taremi, che fuori dall’undici titolare. In difesa De Vrij e Bisseck dovrebbero garantire un turno di riposo ad Acerbi e Pavard, con Bastoni confermato nella difesa davanti a Sommer. Dimarco è a disposizione e potrebbe partire titolare, mentre a destra Zalewski si candida per il debutto dall’inizio. Tirerà un respiro l’infaticabile Mkhitaryan, con Frattesi al fianco di Calhanoglu e Barella. In attacco dovrebbe restare fuori inizialmente Thuram: Arnautovic è il principale candidato per fare coppia insieme a Lautaro. A riportarlo è Tuttomercatoweb.