Addio Theo: il Milan pensa a un terzino che piace anche al Napoli

vedi letture

Sguardo a sinistra per il Milan. La formazione rossonera perderà in questa sessione di mercato Theo Hernandez. Una notizia assolutamente preventivata da parte del club di via Aldo Rossi che da tempo sta cercando una soluzione per sostituire il francese. Per il modo di giocare di Massimiliano Allegri servirà un giocatore capace di coprire tutta la fascia e che sappia dare la superiorità numerica ogni volta che va in propensione offensiva ma anche solidità quando c’è da coprire e difendere.

Per i rossoneri c’è una pista portoghese. Un giocatore che in passato era stato accostato anche al Napoli. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, fra i giocatori sondati ci sarebbe pure Martim Fernandes. Il 19enne è di proprietà del Porto e come sempre i biancoblu sono una bottega molto gara. Il giocatore, nel mirino - come detto - in queste settimane anche degli azzurri, non solo viene ritenuto fondamentale per la prossima stagione ma è legato da una clausola risolutiva da 60 milioni di euro.