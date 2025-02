Inter, Inzaghi trema: Thuram in dubbio per la super-sfida alla Juve

Le ultime sull'attaccante francese arrivano dal portale L'Interista

Marcus Thuram è in dubbio per la sfida che l'Inter giocherà domenica sul campo della Juventus. Le ultime sull'attaccante francese arrivano dal portale L'Interista: "L'Inter ritrova il successo, vendicando la sconfitta di quattro giorni prima a Firenze e si riporta a -1 dalla vetta della classifica occupata dal Napoli.

L'unica nota stonata della serata di ieri è stato il problema accusato da Marcus Thuram, costretto a uscire nel primo tempo. Le condizioni fisiche del centravanti francese dovranno essere valutate meglio nelle prossime ore, al momento la sua presenza in campo per il derby d'Italia è in dubbio. In vista di domenica non preoccupa invece Dimarco".