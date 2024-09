Inter, Lautaro: "Merito di stare nei 30 del Pallone d'Oro"

Dopo la gara in nazionale, l'argentino Lautaro Martinez, intervistato da TNT Sports, ha commentato anche la sua candidatura per il Pallone d'Oro nei trenta finalisti in attesa della vittoria finale: "Per la stagione che ho avuto, penso di meritare di essere dove sono. Perché ho lavorato duramente e ho anche sofferto molto negli anni precedenti. È la seconda volta che sono alla fase finale del Pallone d'Oro e ritengo di avere le carte in regola per starci".