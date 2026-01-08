Inter, le ultime verso il Napoli: Frattesi ancora out, Chivu recupera due pedine

Dopo la preziosa vittoria ottenuta a Parma, l’Inter è tornata subito al lavoro ad Appiano Gentile per cominciare la preparazione del big match di domenica sera contro il Napoli. Per Cristian Chivu arrivano segnali incoraggianti dall’infermeria.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, sia Darmian che Diouf hanno svolto gran parte dell’allenamento con il gruppo e possono quindi essere considerati recuperati e convocabili. Situazione diversa, invece, per Frattesi, che anche oggi ha lavorato a parte e va verso un nuovo forfait in vista della sfida contro gli azzurri