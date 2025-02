Inter, Martinez in vista del Napoli: "La stagione non finirà al Maradona"

Josep Martinez, portiere dell’Inter all’esordio in Serie A con la maglia nerazzurra, è stato intervistato da Sky dopo l’1-0 sul Genoa: “Più che per me, sono molto felice per la squadra. Sapevamo che sarebbe stata una partita importante, affrontavamo una squadra in buona forma e abbiamo portato a casa i tre punti, importantissimi”.

Quanto sarà importante la gara con il Napoli?

“È una partita diretta, con una squadra a cui siamo molto vicini, però sappiamo che la stagione è ancora lunga e non finirà al Maradona. Abbiamo la mentalità di andare a vincere tutte le partite ed è questo che conta”.