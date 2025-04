Ufficiale Inter-Milan, le formazioni: maxi turnover per Inzaghi: 6 cambi! Ancora Jovic dal 1’

vedi letture

Inter e Milan ripartono dall’1-1 dell’andata: è il giorno della semifinale di ritorno di Coppa Italia, in palio la finale del 14 maggio all’Olimpico di Roma, con ottime probabilità contro il Bologna che domani scenderà in campo con l’Empoli. Appuntamento alle 21 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, arbitra Daniele Doveri della sezione di Roma. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Simone Inzaghi opera sei cambi rispetto alla formazione di partenza vista a Bologna. Martinez prende il posto di Sommer in porta, De Vrij e Asllani rilevano Acerbi e Calhanoglu. In attacco nuova occasione per Taremi. Sergio Conceiçao risponde senza alcuna novità rispetto all’undici schierato in campionato con l’Atalanta: Jovic vince il ballottaggio con Abraham al centro dell’attacco. Confermato il 3-4-3 con Jimenez e Theo larghi sulle fasce, ancora panchina per Thiaw.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Taremi. All. Inzaghi.

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao. All. Conceicao.