Inter, novità col Monza? Possibile panchina a sorpresa

Possibili novità per Inzaghi dopo la vittoria a Rotterdam: davanti va verso il riposo capitan Lautaro, con Correa pronto ad affiancare Thuram. Tornano dall'inizio Calhanoglu e Mkhitaryan, l'esterno sinistro è ancora Bastoni (anche se Carlos Augusto è recuperato). In porta Martinez favorito su Sommer, appena rientrato dall'infortunio. Nesta pensa alla coppia Keita-Mota e rilancia Urbanski in mezzo. Lo riporta la redazione di Sky Sport.

Nesta, allenatore del Monza, ha parlato così in conferenza dei nerazzurri: "La dobbiamo prendere così, con leggerezza. In uno stadio importante contro una squadra fortissima. Servirà giocare con la mentalità giusta e il piacere e lo stimolo di giocare contro questa Inter. La classifica non la dobbiamo guardare in questo momento. Speranze? Loro sono fortissimi e noi andremo a fare la nostra partita, sicuramente per provare a vincere consapevoli delle difficoltà. Il concetto deve essere sempre quello: fare risultato. Poi è chiaro che affrontare una squadra del genere è complicato. Magari da qualche parte qualcosa possono lasciare visto che hanno affrontato Napoli, Feyenoord e precedentemente altre partite complicate. Magari ci concedono qualcosa".