Inter, per il derby Inzaghi fa turnover: la probabile formazione

L'Inter torna in campo stasera per giocarsi la finale di Coppa Italia, nella semifinale di ritorno col Milan dopo l'1-1 della gara d'andata. Turnover ridotto al minimo sindacale per Simone Inzaghi: al netto della staffetta fra i pali fra Sommer e Martinez, in difesa dovrebbero riposare Pavard e Acerbi, sostituiti da Bisseck e de Vrij. Va verso la panchina anche Calhanoglu: Asllani in cabina di regia con Barella e Mkhitaryan ai suoi lati e fasce affidate a Darmian e Dimarco. Davanti Lautaro, affiancato da Taremi. Ecco la probabile formazione secondo L'Interista.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Taremi.