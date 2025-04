Inter, pessimismo su Thuram: può saltare un'altra partita oltre al Barcellona

vedi letture

In casa Inter cresce l’apprensione per le condizioni di Marcus Thuram. L’attaccante francese è tornato a correre soltanto nella giornata di ieri, un segnale incoraggiante ma insufficiente a dissipare i dubbi sulla sua disponibilità immediata. Lo staff medico nerazzurro aveva individuato come obiettivo il recupero dell’ex Borussia Mönchengladbach in vista dell’andata della semifinale di Champions League contro il Barcellona. Tuttavia, secondo quanto riportato da FcInter1908.it, le possibilità di vederlo in campo già per quella gara si sono drasticamente ridotte.

Anzi, c’è il rischio concreto che Thuram sia costretto a saltare anche il prossimo impegno di campionato contro il Verona, in programma nel fine settimana. Ad oggi, l’ipotesi più realistica resta un suo ritorno a disposizione per la sfida di ritorno a San Siro contro i blaugrana.