Inter-Roma domenica, retroscena Gazzetta: “Inter ha rifiutato deroga per giocare sabato”

Il campionato di calcio di Serie A e gli altri eventi sportivi saranno sospesi sabato in occasione dei funerali di Papa Francesco. Sembrava che ci fosse l'eccezione di Inter-Roma, che - visto l'impegno dei nerazzurri mercoledì 30 aprile nella semifinale di andata di Champions con il Barcellona - a lungo è sembrata in programma per sabato alle 20.45.

Ma i nerazzurri per rispetto alla scomparsa del pontefice, riporta Gazzetta.it, hanno infine deciso di non usufruire di alcuna deroga e di non giocare sabato. Inter-Roma si disputerà quindi domenica alle 15, come comunicato dalla Lega Serie A.