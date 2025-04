Inter, Thuram chiamato agli straordinari: le scelte per il derby di Coppa Italia

vedi letture

L'Inter si prepara al derby di Coppa Italia con il Milan, con Simone Inzaghi che dovrà chiedere gli straordinari a Marcus Thuram considerata l'emergenza in attacco. Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Senza Taremi, fuori 20 giorni per pubalgia, e soprattutto senza Lautaro, che tornerà solo a Parma, la sua Inter diventa Thuram-centrica. Accanto a Marcus, questa volta ci sarà il Tucu Correa, ex fedelissimo di Simone che ha lavorato bene durante la sosta e a cui era stata promessa una chance come questa. Qualche complicazione anche in mezzo, dove Nicolò Barella (squalificato in campionato) sarà della partita assieme a Calha", si legge sul quotidiano