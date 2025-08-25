Ufficiale

Inter-Torino, le formazioni: Simeone e Ngonge dal 1', Chivu con la Thu-La

Inter-Torino, le formazioni: Simeone e Ngonge dal 1', Chivu con la Thu-LaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:45Serie A
di Davide Baratto

Sono state rese note le formazioni ufficiali del match di San Siro tra Inter e Torino, valido per la prima giornata di Serie A 2025/26. Per i nerazzurri, Cristian Chivu sceglie il 3-5-2 con il neo acquisto Sucic a centrocampo, a guidare l'attacco il tandem Thuram-Lautaro Martinez. Sponda granata, mister Marco Baroni schiera dal primo minuto gli ex azzurri Ngonge e Simeone nel tridente insieme a Vlasic.

Di seguito le formazioni ufficiali:
INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.
Allenatore: Cristian Chivu.
TORINO (4-3-3): Israel; Lazaro, Coco, Masina, Biraghi; Casadei, Ilkhan, Gineitis; Ngonge, Simeone, Vlasic. Allenatore: Marco Baroni.