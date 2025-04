Italiano-Inzaghi, il tecnico dell'Inter ha sempre vinto fuori casa ma a Bologna c'è uno spettro

vedi letture

Vincenzo Italiano non si è mai trovato molto bene nell’affrontare Simone Inzaghi. In campionato ha vinto una sola volta contro di lui, mentre allargando lo sguardo un po’, c’è da dire che ci ha anche perso una finale di Coppa Italia (Inter-Fiorentina 2-1 il 24 maggio 2023).

Particolare è davvero il fatto che queste difficoltà contro il collega, Italiano le abbia quando le sue squadre giocano in casa. Tra le mura amiche ha sempre perso contro l’allenatore di Piacenza: quattro su quattro, con ben 10 gol subiti. Tutti i punti che il tecnico nato a Karlsruhe ha fatto contro lo stesso Inzaghi, li ha ottenuti in trasferta.

Contro l’Inter la musica cambia solo leggermente, nel senso che troviamo una sconfitta in meno e un pari in più: Spezia-Inter 1-1 del 21 aprile 2021. In quell’occasione sulla panchina nerazzurra c’era ancora Conte e non ancora Inzaghi.

Tradizione buona di Inzaghi contro il Bologna, anche se qualcosa agli avversari l’attuale guida nerazzurra ha concesso; si riparte infatti da 8 vittorie a fronte di 3 sconfitte. L’ultimo KO? L’1-0 rimediato proprio nel capoluogo emiliano del 6 febbraio 2023. Decisivo in quell’occasione il gol di Orsolini. Una scena che Italiano e tutti i tifosi del Bologna sperano di ripetere e che invece l’Inter e Inzaghi vogliono esorcizzare questo spettro.