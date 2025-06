Juve, altra beffa in arrivo: Hancko ora è un passo dall'Arabia

Il difensore del Feyenoord, obiettivo della Juventus di Cristiano Giuntoli, è vicino all'Al Nassr, club saudita.

È sempre più concreto il rischio di non rivedere David Hancko nella nostra Serie A. Il difensore del Feyenoord, obiettivo della Juventus di Cristiano Giuntoli, è vicino all'Al Nassr, club saudita. Nei giorni scorsi abbiamo riportato di un'offerta nell'ordine dei trenta milioni di euro, non troppo distante quindi dalla valutazione degli olandesi che hanno sempre chiesto tra i 35 e i 40 milioni.

Anche perché non è dato sapere se Hancko può essere un obiettivo anche per il nuovo corso Comolli. Era una prima scelta perché capace di giocare sia da terzino a sinistra sia che da difensore centrale, ma bisognerebbe capire anche chi sarà il prossimo allenatore: con Tudor verrebbero preferiti calciatori di gamba come Cambiaso per l'esterno. In ogni caso l'Al Nassr ha alzato ulteriormente l'offerta, portandola a 36 milioni più 4 di bonus.